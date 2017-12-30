Заступник голови Нацполіції Ігор Купранець отримав 141 тисячу гривень зарплати у грудні – #Точно

Заступник голови Національної поліції України начальник департаменту захисту економіки Ігор Купранець отримав у грудні 141 438 гривень заробітної плати. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Патрульні Нацполіції отримують зарплату 8-10 тисяч гривень, а дільничні – від 7 до 14 тисяч. Про це в своєму акаунті у соцмережі Twitter повідомляв прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Загальний бюджет Національної поліції України в 2017 році становив 15,5 мільярдів гривень. Вже в квітні поточного року голова Нацполіції Сергій Князєв звертався до Кабінету міністрів України з проханням збільшити фінансування відомства на 4 мільярди гривень.

Як повідомляло #Точно у березні 2016 року, сукупна заробітна плата керівництва Нацполіції становила майже 400 тисяч гривень. Відповідно до інформації, наданої тоді апаратом Міністерства внутрішніх справ на запит, голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе у березні отримала 91 014 гривень заробітної плати. Її заступник, керівник апарату Костянтин Бушуєв – 58 922 гривень, інші заступники отримували від 49 742 до 62 941 гривень на місяць.