Влада Ірану підтверджує загибель 2 демонстрантів, але заперечує причетність до цього силовиків

Заступник губернатора іранської провінції Лорестан Хабіболла Ходжастепур підтвердив загибель двох демонстрантів у західному місті Доруд і заперечив причетність іранських силовиків до смертей протестувальників.

«Жодного пострілу не було зроблено поліцією й силами безпеки. Ми знайшли докази участі ворогів революції, груп Такфірі (термін, яким називають сунітських бойовиків, особливо членів «Ісламської держави» – ред.) та іноземних агентів у цьому зіткненні», – сказав Ходжастепур в ефірі державного телебачення.

Водночас у соціальних мережах оприлюднене відео, на якому видно двох молодих чоловіків, ймовірно, застрелених поліцією. Радіо Свобода не має можливості перевірити автентичність кадрів.

28 грудня сотні людей вийшли на вулиці в Мешхеді, протестуючи проти високих цін. Люди скандували антиурядові гасла. 29 грудня проурядове ополчення розігнало антиурядових демонстрантів у місті Керманшах на заході країни, коли протести поширилися в Тегерані та інших містах.

30 грудня протести продовжилися, вони супроводжувалися заворушеннями. Цього ж дня, за даними державного телебачення, у близько 1200 містах відбулися провладні мітинги.

Протягом трьох днів акцій десятки людей арештували.

Сполучені Штати засудили арешти, а американський президент Дональд Трамп попередив Тегеран про те, що «світ спостерігає». Трамп написав, що іранський уряд має поважати права людей.

Речник МЗС Ірану Бахрам Гасемі 30 грудня заявив на державному телебаченні, що «іранський народ не несе відповідальності за брехливі і безпринципні висловлювання офіційних осіб США чи пана Трампа».

За останній період ціни на багато основних продуктів харчування зросли в Ірані на 40 відсотків. За даними Центробанку країни, інфляція становить близько 10 відсотків. Безробіття в цьому фінансовому році склало 12,4 відсотка, що майже на півтора відсотка більше, ніж торік. Із 80 мільйонів населення Ірану – близько 3,2 мільйони громадян є безробітними.