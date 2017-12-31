У Міноборони заявляють про можливу підготовку підтримуваних Росією бойовиків до наступальних дій

У Міністерстві оборони України заявляють про можливу підготовку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі до наступальних дій.

Як повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник з посиланням на дані розвідки, про це свідчить посилення бойовиками уваги до застосування бойових машин.

«Російські офіцери, призначені в ході останньої ротації на командні посади у з’єднаннях і частинах незаконних збройних формувань, намагаються підвищити бойові спроможності підлеглих підрозділів. Зокрема, вони зобов’язали місцевих ватажків постійно збільшувати кількість і тривалість занять з бойової підготовки, у т.ч., з інтенсивним використанням бойових машин. Це не дозволяє бойовикам проводити належне обслуговування військової техніки. Так, протягом тижня в одній із частин т.зв. 1 АК під час занять згоріли силові установки на двох танках. Ще кілька машин через порушення режиму експлуатації потребують серйозного ремонту», – сказав Мотузяник.

Раніше цього місяця секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов не виключав, що Росія може активізувати воєнні дії на Донбасі після виведення своїх офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню на сході України.

Захід звинувачує Кремль у збройній підтримці бойовиків на Донбасі. Всього, за даними Києва, на сході України воюють кілька тисяч кадрових російських військовослужбовців. Кремль називає цих людей «добровольцями».