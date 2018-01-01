Трамп звинуватив Пакистан у «брехні» і пригрозив припинити фінансову допомогу

Президент США Дональд Трамп пригрозив владі Пакистану припиненням надання фінансової допомоги, звинувативши Ісламабад у створенні безпечних умов для екстремістів.

«США зробили помилку, передавши Пакистанові допомогу на більш ніж 33 мільярди доларів за останні 15 років. У відповідь ми не отримали нічого, крім брехні, а наших лідерів вони вважали дурнями. Вони мало нам допомагають і надають притулок тим терористам, за якими ми полюємо в Афганістані. Більше такого бути не повинно», – написав Трамп у першому твіті в новому році.

Наразі незрозуміло, чому Трамп вирішив зробити заяву щодо Пакистану, але в минулому він уже робив різке попередження на адресу цієї держави, звинувативши Ісламабад у «підтримці «агентів хаосу» і вимагаючи дій проти «Талібану» і мережі «Хаккані».