Від початку року біометричний контроль на кордоні пройшли понад 15 тисяч росіян – речник ДПСУ

Від початку 2018 року біометричний контроль при в’їзді до України пройшли понад 15 тисяч громадян Росії, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Система біометричного контролю працює ефективно, на даний момент серйозних проблем не помічено. З початку року понад 22,5 тисячі осіб пройшли біометричний контроль, це громадяни 70 країн. З цього числа майже 15,5 тисяч осіб – громадяни Росії», – сказав Слободян в ефірі телеканалу «112 Україна».

Система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон України запрацювала з 1 січня; перед цим кілька днів, із 27 грудня, вона працювала в тестовому режимі. Нова система контролю при перетині кордону стосується громадян держав «міграційного ризику» – усього 70 держав, зокрема і Росії.