В Ірані відбулися нові акції на підтримку влади і нові протести

В Ірані тисячі прихильників влади вийшли на демонстрації в низці міст країни на підтримку ісламського режиму, який звинувачує своїх «ворогів» через противладні протести. Водночас надходять і повідомлення, що такі протести тривають далі.

Державне телебачення показало, зокрема, мітинги на підтримку влади в таких містах, як, зокрема, Амоль, Семнан чи Шадеґан. Демонстранти там вийшли з іранськими прапорами і вигукували «Смерть Америці», «Смерть Ізраїлеві» чи «Смерть Британії». Такі акції відбуваються в Ірані четвертий день поспіль.

Тим часом публікації в соціальних мережах свідчать, що у столиці Тегерані ввечері 5 січня знову збиралися демонстрації протесту, попри значну присутність поліції.

Радіо Фарда, іранська служба Радіо Свобода, отримало від своїх джерел в Ірані варті довіри свідчення, що такі демонстрації проти ісламського режиму відбулися ввечері 5 січня і в таких містах, як Такестан, Арак, Масджед-Солейман, Машхад, Газвін, Рашт, Лагіджан і Хомейн – це місце народження аятоли Руголли Хомейні, засновника нинішнього ісламського режиму в Ірані.

Ці протести, найбільші за майже десятиліття, тривають уже понад тиждень. У перебігу їх, за повідомленнями, загинули 22 людини, понад 1700 були затримані.

Масштаби цих протестів останніми днями, як повідомляють, зменшилися після того, як влада Ірану заблокувала доступ до провідних соціальних мереж і систем спілкування, таких, як Telegram, Instagram чи Facebook Messenger.

Військові Ірану заявили, що поліція переважно придушила протести, але в разі потреби армія теж готова втрутитися.

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді і робітників, але швидко переросли в виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу.