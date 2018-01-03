Провладні демонстрації в Ірані у відповідь на антиурядові

У різних частинах Ірану 3 січня пройшли масові демонстрації на підтримку влади. Ці десятитисячні виступи є відповіддю на стихійні акції протесту, які тривають вже близько тижня і внаслідок яких загинули щонайменше 22 особи.

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Державні телевізійні канали Ірану поширюють репортажі на тему проурядових мітингів у містах Ахваз, Керманшах і Горган, цитують демонстрантів, які виступають проти насильства, що спалахнуло у формі найсильнішого виклику керівництву Ірану за останніх майже 10 років.

Провладні демонстранти 3 січня несли портрети верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і скандували гасла, що засуджують учасників акцій протесту. Вони звинувачували Сполучені Штати, Саудівську Аравію та інші країни в підбурюванні до протестів.

У середу – наступного дня після того, як аятола Алі Хаменеї звинуватив іранських «ворогів» у розхитуванні ситуації – провладні демонстранти висловили свою підтримку верховному лідеру, співаючи: «Кров у наших жилах – це дар для нашого лідера» і «Ми не залишимо свого лідера на самоті».

Європейські лідери та США засудили «неприйнятну втрату людських життів» та арешти сотень антиурядових протестувальників.

3 січня уряд Німеччини висловив свою повагу «за мужність» тим, хто «висловлюється про свої політичні та економічні проблеми».

Антиурядові виступи почалися в Ірані 28 грудня і охопили багато районів країни. Спочатку вони проходили під економічними гаслами, але швидко набули політичного характеру. Учасники стихійних маніфестацій почали висловлювати відкрите невдоволення урядом і клерикалізмом владного режиму, а в деяких випадках вступили в сутички з поліцією і проурядовими збройними загонами.

Серед вигуків можна було почути: «Смерть диктатору! Незалежність. Свобода. Іранська Республіка. Мулли – геть!»

На початку протестів Хасан Роугані, президент Ісламської Республіки Іран, висловлював позицію на підтримку права людей на мирні зібрання.

«З моєї точки зору, те, що трапилось за останні декілька днів, виглядало як загроза, але ми маємо перетворити це на можливість. Маємо побачити, в чому проблема. Ми не можемо сказати – хто з протестувальників отримує накази з-за кордону. Це зручно, але частина вийшла на вулиці через свої проблеми та емоції. Їхні проблеми не тільки економічні, в них є також інші вимоги, наприклад – більш вільне середовище».

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Коли прийде час, ви побачите велику підтримку з боку Сполучених Штатів

І хоча Роугані визнав деякі проблеми, які викликали протести, є також ознаки того, що влада готова посилити боротьбу з тими, хто виходить на вулиці. Уряд заблокував деякі соціальні мережі і месенджери, через які учасники протестів координували свої дії з громадянами, які розчаровані зростанням цін, а також невиконаними обіцянками Роугані гарантувати права на свободу слова та зборів.

Президент США Дональд Трамп – жорсткий критик влади Ірану – відкрито підтримав учасників акцій протесту. «Коли прийде час, ви побачите велику підтримку з боку Сполучених Штатів», – звернувся у середу президент США до учасників демонстрацій в Ірані.

Вашингтон наполягає на скликанні екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку зі зростанням насильства в Ірані. Про це заявила у вівторок на брифінгу в ООН постійний представник США Ніккі Гейлі. Вона похвалила іранських демонстрантів за сміливість і заявила, що протести виникли стихійно і не були спровоковані втручанням ззовні.

За словами Гейлі, уряд Ірану «має довгу історію розправи над своїми власними людьми, які наважуються говорити правду».

Зараз іранська диктатура намагається робити те, що вона завжди робить – переконувати, що протести розроблені ворогами Ірану

«Зараз іранська диктатура намагається робити те, що вона завжди робить, тобто, переконувати, що протести були розроблені ворогами Ірану. Всі ми знаємо, що це повна нісенітниця: демонстрації абсолютно стихійні, вони практично в кожному місті Ірану. Це точна картина довгого процесу, як пригноблюваний народ піднімається проти диктаторів», –​ наголосила Ніккі Гейлі.

Протести в Ірані навряд чи сягнуть масштабів 2009 року, вважає український політичний експерт Віталій Кулик. Якщо ж це все-таки станеться, додає він, то може відволікти увагу світової спільноти від російської агресії проти України.

«Якщо справді там ситуація буде ускладнюватися, то це створить нову точку напруги, і тоді фокус уваги і світової спільноти і глобальних гравців буде зміщено з боку наших Донбасу та Криму в Іран і, скажімо, Північну Корею», – зазначив Кулик в коментарі для Радіо Свобода.

​Міністерство закордонних справ України закликає українців бути пильними, перебуваючи в Ірані, й уникати місць масового скупчення людей і мітингів.

3 січня МЗС опублікував рекомендації у зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Ірані.

«У зв’язку з поширенням протестних акцій в Ісламській Республіці Іран (міста Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табріз, Решт, Ісфаган, Хамадан, Сарі, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз) МЗС рекомендує громадянам України виявляти підвищену пильність й обачність, уникати місць масового скупчення людей, мітингів, маніфестацій і місць релігійного культу, чітко виконувати всі законні вимоги і рекомендації сил безпеки та місцевої влади, бути готовими до перевірки документів і особистого контролю представниками правоохоронних органів, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу, відстежувати інформацію щодо заходів безпеки в місцях перебування», – йдеться в повідомленні.