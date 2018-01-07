Іран: Корпус вартових Ісламської революції заявив про «поразку» протестів

В Ірані Корпус вартових Ісламської революції, елітне збройне формування, що є головною опорою ісламського режиму, заявив, що противладні протести «зазнали поразки».

Як мовиться в заяві, «революційний народ Ірану, разом із десятками тисяч басіджів (членів добровольчого збройного формування, складової Корпусу, серед завдань якого – придушення протестів – ред.), поліцейських, працівників Міністерства розвідки (спецслужби країни – ред.), розірвали ланцюг (протестів)». Як стверджується в заяві, ці протести влаштували США, Велика Британія, Ізраїль, Саудівська Аравія, бойовики і монархісти.

Заяву оприлюднили після закритої сесії парламенту Ірану раніше 7 січня, на якій обговорювали протести, що тривали понад тиждень. Сесію скликали депутати-реформісти, які розпитували посадовців силових структур і спецслужб про причини заворушень, у яких влада Ірану офіційно звинувачує закордонні сили.

Як повідомили на парламентському сайті, депутати, зокрема, висловлювали занепокоєння заходами контролю за інтернетом, що були запроваджені посеред протестів, включно з повним перекриттям доступу до популярної в Ірані служби повідомлень Telegram. Нею користується близько третини з 80-мільйонного населення Ірану для поширення нецензурованих новин; посадовці стверджували, що через цю службу поширювали заклики до насильства.

За повідомленнями, влада вже зняла обмеження на доступ до соцмережі Instagram. Державне агентство «Фарс» заявило, що також повністю розблокували й Telegram, але 7 січня ця служба була далі недоступна.

Також 7 січня державні засоби інформації повідомляли про проурядові демонстрації, які вже п’ятий день поспіль організовує по всій країні влада. Про противладні протести державні ЗМІ вже кілька днів узагалі не повідомляють.

Тим часом Радіо Фарда, іранська служба Радіо Свобода, отримало варті довіри дані, які свідчать, що ще 6 січня такі протести знову відбулися принаймні в дев’яти містах Ірану, включно з Тегераном, попри посилену присутність поліції. Даних за 7 січня ще немає.

Протягом більш ніж тижня протестів в Ірані загинули 22 людини, понад 1700 були затримані. Посадовці повідомляли, що кількасот затриманих відпустили після того, як узяли в них письмові зобов’язання не брати надалі участі в таких акціях, іще частину відпустили під заставу. Як заявив 7 січня головний прокурор Тегерана Аббас Джафарі Долатабаді, врешті відпустять більшість затриманих, крім головних «призвідників заколоту».

Протести спалахнули в першу чергу проти економічних труднощів молоді і робітників, але швидко переросли в виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називали відірваною від народу.