У столиці Росії знову затримували прихильників Навального

У столиці Росії Москві знову затримували прихильників опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального, повідомив російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо» з посиланням на самих затриманих.

За повідомленнями, двох волонтерок так званого «передвиборчого штабу Навального» поліція затримала, звинувативши у проведенні неузгодженого пікету і пояснивши затримання тим, що активістки не можуть вести передвиборчої агітації на користь людини, що не бере участі у виборах президента Росії. Активістки у відповідь заявляли, що роздавання газет із передвиборчою програмою Навального – то була не агітація, а інформація.

Так само затримували і ще трьох волонтерів штабу Навального, теж звинувачених у проведенні неузгодженого пікету. В них вилучили газети, наклейки і сумки з символікою діяча.

Урешті всіх затриманих відпустили, склавши на них адміністративні протоколи про «порушення учасником заходу порядку його проведення».

Олексій Навальний заявляв, що планує балотуватися на посаду президента Росії на виборах у березні; Центральна виборча комісія Росії, як і попереджала, відмовилася приймати його документи на підставі, що він має непогашену судимість, бо засуджений до умовного терміну в так званій справі «Кіровлісу». Це рішення ЦВК підтвердили вже дві судові інстанції; адвокати Навального заявляють, що збираються оскаржувати відмову далі, вважаючи її незаконною.

Його прихильників і активістів, які, всупереч забороні йому балотуватися, фактично ведуть передвиборчу кампанію Навального, останнім часом затримують по всій Росії.