Іран: голова ради вищої освіти закликає скасувати англійську в початкових школах

Голова Ради вищої освіти Ірану Мехді Навід-Адхам закликає скасувати вивчення англійської мови в початкові школі.

В ефірі державного телебачення він заявив, що «навчання англійській мові в державних і недержавних початкових школах є проти законів і правил».

«У початковій школі закладають основи іранської культури», – сказав Навід-Адхам.

В Ірані офіційною мовою є перська. Навчання англійській мові, зазвичай, починається в середній школі, де в цілому вік учнів становить від 12 до 14 років.

Наразі невідомо, чи заборону вивчення англійської вже запровадили. Вона, ймовірно, найбільше стосуватиметься приватних шкіл, які навчають англійській молодших школярів.

У 2016 році Верховний керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив стурбованість з приводу «поширення вивчення англійської мови в дитячих садках». У своїй промові до освітян він заявив, що «це не означає протидію вивченню іноземної мови, однак (мова є – ред.) просуванням іноземної культури в країні й серед дітей, підлітків та молоді».

Наприкінці грудня в Ірані спалахнули протести в першу чергу проти економічних труднощів молоді і робітників. Вони швидко переросли в виступи проти політики влади і проти привілеїв еліти, яку демонстранти називають відірваною від народу. У відповідь відбуваються проурядові акції.

Хаменеї в своєму зверненні звинуватив «зовнішніх ворогів Ісламської республіки» в підбурюванні до протестів і розгойдуванні ситуації в країні.