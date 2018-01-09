США: республіканець, який сприяв наданню Україні допомоги, не збирається переобиратися до Конгресу

Голова комітету в закордонних справах Палати представників Ед Ройс заявив, що не збирається переобиратися до Конгресу США.

На своїй посаді Ройс сприяв наданню допомоги Україні, ухваленню нових санкцій проти Ірану, Північної Кореї та Росії, а також збільшенню тиску на уряд Сирії.

Термін повноважень Ройса в парламенті збігає наприкінці 2018 року. Він зазначив, що у свій останній рік на посаді голови комітету хоче сконцентруватися «на невідкладних загрозах, які стоять перед нацією». Серед таких він назвав політику Північної Кореї та Ірану, спроби Росії «зруйнувати західні демократії» за допомогою інформаційної зброї й терористичні загрози в Африці й Центральній Азії.

66-річний республіканець Ройс вперше був обраний до Конгресу у 1992 році.