Президент США Дональд Трамп сподівається на розширення діалогу з Північною Кореєю після того, як її представники 9 січня зустрілися з Південною Кореєю.

«У нас, звичайно, є проблеми з Північною Кореєю… Але зараз відбувається багато хороших переговорів. Багато хорошої енергії. Сподіваюся, це призведе до успіху для світу», – сказав Трамп.

9 січня Південна Корея та КНДР у демілітаризованій зоні між країнами провели перші за понад два роки офіційні переговори. Сторони домовилися, що Пхеньян відправить свою делегацію на зимові Олімпійські ігри до Південної Кореї, які відбуватимуться в лютому.

Також країни погодилися відновити діалог між військовими посадовцями двох країн задля зменшення напруженості у відносинах.