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12 Січень 2018, Київ 12:43
Новини | Політика

Рада планує розглянути законопроект про реінтеграцію Донбасу 16 січня

Верховна Рада планує розглянути в другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу 16 січня, свідчать дані на сайті парламенту.

Саме в цей день відбуватиметься перше після Нового року пленарне засідання Ради.

6 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163).

У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.

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