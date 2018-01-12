Росія: адвокати оскаржили арешт голови чеченського «Меморіалу»

У Росії захист голови відділення правозахисної організації «Меморіал» у Чечні Оюба Тітієва оскаржив призначений йому запобіжний захід у вигляді арешту, повідомив один із його адвокатів Петро Заїкін.

Сам Тітієв, якого затримали у справі про «незаконний обіг наркотиків», заявив у суді, що наркотики йому в авто підкинув працівник поліції. Правозахисник написав заяву до регіонального підрозділу Слідчого комітету Росії з вимогою порушити справу проти поліцейського.

Попереднього дня, 11 січня, Оюба Тітієва офіційно обвинуватили в зберіганні наркотиків у великих кількостях, суд у Чечні обрав йому як запобіжний захід арешт на термін у два місяці.

60-річного Оюба Тітієва затримали в Чечні вранці 9 січня, коли він ішов на роботу, і кілька годин не допускали до нього адвоката. Пізніше в Міністерстві внутрішніх справ Чечні заявили, що правозахисника звинувачують у зберіганні 180 грамів «речовини із запахом марихуани», яку нібито знайшли в його авті. Тітієв заперечує свою провину.

Низка міжнародних правозахисних організацій, інші держави та міжнародні об’єднання закликають владу Росії звільнити Оюба Тітієва, заявляючи про грубе порушення його прав. «Меморіал» називає його справу сфабрикованою.