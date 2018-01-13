Чехія: представниця «Фемен», що вибігла до президента Земана, не хотіла напасти – адвокат

У Чехії адвокат представниці руху Femen, яка 12 січня вискочила з голими грудьми до президента Мілоша Земана, заявила, що її підзахисна Анжеліна Діаш не мала на увазі здійснити напад на нього чи ввійти у фізичний контакт.

«Тому вона підняла руки, щоб було видно, що в них немає зброї», – сказала адвокат Луціє Грда чеському агентству «ЧТК».

Поліція прагне провести досудове розслідування у прискореному порядку і вже завершує передбачені Кримінальним кодексом процедури, щоб передати справу до прокуратури, яка має передати її до суду, повідомив тому ж агентству речник празької поліції Томаш Гулан.

За його словами, в рамках розслідування слідчі приділяють належну увагу фальшивому журналістському посвідченню, завдяки якому 27-річна порушниця дісталася на місце події. За його словами, слідчі звернулися до редакції, згаданої в посвідченні, і отримали підтвердження, що вона там не працює.

Раніше 13 січня українське інтернет-видання «Українська правда» повідомило, що Діаш мала фальшиве посвідчення цього видання, в якому вона ніколи не працювала. Як пише видання, про це воно дізналося з листа від чеської поліції.

Українка Анжеліна Діаш, яка влаштувала акцію, нині перебуває в камері попереднього затримання, куди її взяли ввечері 12 січня на 48-годинний термін. Її підозрюють за статтею чеського Кримінального кодексу про грубе порушення громадського порядку, що може в разі визнання вини каратися позбавленням волі на термін до двох років.

12 січня у столиці Чехії Празі представниця руху Femen вискочила з голими грудьми до президента Чехії Мілоша Земана в той час, коли той на дільниці голосував на президентських виборах, які відбуваються в цій країні, у присутності групи журналістів. За повідомленнями, жінка, що була серед журналістів, скинула сорочку і кинулася до Земана, охорона швидко затримала її, а президента вивела з приміщення. Через хвилину Земан повернувся і заявив, що пишається нападом на себе представниці руху «Фемен», який нападав і на папу Римського.

Рух на своєму сайті повідомив, що українська активістка Анжеліна Діаш мала на голих грудях напис англійською «Земан – повія Путіна», натякаючи на близькі і прихильні стосунки чеського голови держави з президентом Росії Володимиром Путіним. На думку руху, ті чехи, які голосують на виборах за Мілоша Земана, насправді голосують за «його кремлівського сутенера Володимира Путіна».

Акцію розкритикували в Чехії не тільки прихильники Земана, а й його супротивники.

Рух Femen, що виник в Україні, відомий епатажними акціями своїх представниць, найчастіше з голими грудьми, на яких вони пишуть свої гасла. Часто це «напади» на відомих політиків під час публічних подій.