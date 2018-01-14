Молочний концерн Lactalis підтвердив вилучення дитячого харчування у 83 країнах через сальмонелу

Французький молочний концерн Lactalis заявляє, що вилучила понад 12 мільйонів коробок дитячого харчування у 83 країнах через те, що вони можуть бути зараженими сальмонелою.

Генеральний директор Lactalis Еммануель Бісні підтвердив це французьким ЗМІ 14 січня.

Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції.

Французький щотижневий журнал Du Dimanche заявив, що 35 дітей були вражені сальмонелою у Франції, одна дитина – в Іспанії, окрім того, під ймовірним також є такий випадок у Греції.

Минулого тижня міністр економіки Франції Бруно Ле Майре заявив, що кожен продукт, що виробляється на місці, що знаходився на ринкових полицях, підлягав масовому вилученню. Йдеться про торгові марки Picot, Milumel і Taranis.

Бактерія салмонела може викликати діарею, спазми в шлунку, блювоту та дегідратацію. Це може бути небезпечним для життя, особливо у маленьких дітей.

Lactalis – один з найбільших у світі виробників молочних продуктів.