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15 Січень 2018, Київ 02:21
Новини | Суспільство

У понеділок в Україні обіцяють сніг і мороз

Але з 17 січня синоптики прогнозують початок відлиги

У понеділок у всіх регіонах України збережеться морозна і сніжна погода, повідомляє Український гідрометцентр на своєму сайті. Температура вночі сягатиме мінус 9-14 градусів, на півдні – місцями 3-6 градусів морозу; вдень 2-7 градусів морозу, на Закарпатті – близько нуля.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

За інформацією синоптика Наталії Діденко, у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській області снігопад може бути сильним.

Водночас, починаючи із середи вона прогнозує потепління на всій території України.

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