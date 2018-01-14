У понеділок в Україні обіцяють сніг і мороз

У понеділок у всіх регіонах України збережеться морозна і сніжна погода, повідомляє Український гідрометцентр на своєму сайті. Температура вночі сягатиме мінус 9-14 градусів, на півдні – місцями 3-6 градусів морозу; вдень 2-7 градусів морозу, на Закарпатті – близько нуля.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду.

За інформацією синоптика Наталії Діденко, у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській області снігопад може бути сильним.

Водночас, починаючи із середи вона прогнозує потепління на всій території України.