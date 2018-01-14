У офшорних фірм є шанс відсудити конфісковані півтора мільярди Януковича – Горбатюк

Керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича. Про це він заявив в ефірі програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна»

«Звичайно, якщо є фірми, які оскаржують і які отримають відмову в цьому, і які можуть бути добросовісними так званими набувачами, дійсно вони можуть звертатися до європейських судів і розраховувати, що європейський суд буде до них дослухатися», – сказав прокурор.

Водночас, як зазначив Горбатюк, про відкриття якихось проваджень щодо оприлюднення медіакомпанією «Аль-джазіра» засекреченого вироку Краматорського суду про спецконфіскацію коштів екс-президента йому нічого невідомо. Як пояснив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ, прокуратура втратила можливість починати провадження зі створенням Державного бюро розслідувань, тож цією справою може займатись Нацполіція або Служба безпеки України.

Більше того, наголосив Горбатюк, офіційного підтвердження того, що оприлюднений документ є дійсно вироком Краматорського суду, наразі немає.

Розслідувачі медіакомпанії «Аль-Джазіра» оприлюднили документ, який містить 95 сторінок і, зокрема, містить рішення Краматорського районного суду, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

Водночас антикорупційна організація Transparency International Україна закликає в законному порядку опублікувати цей вирок, бо автентичність тексту вироку поки достеменно не підтверджено.

У квітні 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що суд у Краматорську на Донеччині схвалив рішення про конфіскацію коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Це рішення досі не оприлюднили.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею, і не може ні підтвердити, ані спростувати автентичність оприлюднених журналістами документів.