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15 Січень 2018, Київ 14:39
Новини | Міжнародні

Росія: координатора хабаровського штабу Навального арештували на 15 діб

Олексій Ворсін

У російському Хабаровську координатора штабу опозиціонера Олексія Навального Олексія Ворсіна заарештували на 15 діб, повідомляє проект Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

Раніше Ворсіна викликали у Центр з протидії тероризму і екстремізму, де проти нього склали адміністративний протокол. Активіста звинуватили у закликах до участі в неузгодженому заході. Це сталося через дві години після подачі заявки до адміністрації Хабаровська на проведення мітингу і ходи 28 січня.

Після відмови Центральної виборчої комісії Росії в реєстрації кандидатом у президенти Навальний закликав своїх прихильників до бойкоту виборів 18 березня – так званого «страйку виборців».

28 січня прихильники опозиціонера готуються провести масові вуличні акції протесту в десятках міст Росії. 15 січня прихильники Навального в різних почали подавати заявки на проведення акцій на підтримку «страйку виборців».

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