У Росії завершили приймати документи для участі у виборах президента

У Росії Центральна виборча комісія повідомила, що завершила приймати документи від претендентів на участь у виборах президента країни. Такі документи надійшли від 24 політичних партій і 46 самовисуванців.

Наразі кандидатами вже офіційно зареєстровані двоє висуванців парламентських політичних партій: Володимир Жириновський від його Ліберально-демократичної партії Росії і Павло Грудінін, директор «Радгоспу імені Леніна» з Підмосков’я, якого висунула Компартія. Інші претенденти – і самовисуванці, і висуванці позапарламентських партій – мають подати достатню кількість голосів виборців на свою підтримку.

Чинний президент Володимир Путін, який прагне балотуватися на новий, уже четвертий термін на наступні шість років, іде як самовисуванець. У його штабі заявили, що вже зібрали необхідні 300 тисяч підписів, але наразі не припиняють далі збирати їх.

За повідомленнями активістів, у деяких місцях Росії до збирання підписів примусово залучали бюджетників (лікарів, учителів), студентів чи батьків школярів. Офіційні особи заперечували це.

Також виборчі кампанії вже ведуть такі діячі, як телеведуча Ксенія Собчак чи засновник партії «Яблуко» Григорій Явлінський.

Серед 15 претендентів, яким уже відмовили в реєстрації, – і опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний. Йому відмовили на підставі наявності судимості – він засуджений до умовного терміну в так званій справі «Кіровлісу». Навальний назвав рішення ЦВК Росії незаконним і закликав бойкотувати вибори. У Кремлі у відповідь заявляли, що правоохоронні органи мають перевірити заклики Навального до бойкоту виборів на предмет можливого порушення закону.

Як очікують, уже в першому колі виборів, що призначене на 18 березня, зі значним відривом переможе 65-річний Володимир Путін. Фактично він керує Росією вже 18-й рік, із 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин, – при цьому протягом 2008–2012 років із посади прем’єр-міністра Росії за президентства свого соратника Дмитра Медведєва.

За словами оглядачів, у Кремлі непокояться лише про те, щоб перемога Путіна була якнаймасштабнішою, а можливою перешкодою для цього вважають апатію виборців. Щоб подолати її, вибори призначили на 18 березня – саме той день, коли 2014 року Росія незаконно заявила про входження до неї українського Криму. Для цього ухвалили спеціальний закон, що уможливив перенести вибори якраз на цей день. Як вважають, це зробили для того, щоб іще більше наростити виборчі показники Путіна, для якого захоплення Криму виставляють як одне з його головних досягнень.