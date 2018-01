У Лондоні померла вокалістка ірландського гурту The Cranberries

У Лондоні померла 46-річна вокалістка ірландського рок-гурту The Cranberries Долорес О’Ріордан. Про це повідомляється на сторінці гурту в Facebook.

«Долорес О'Ріордан сьогодні раптово померла у Лондоні. Їй було 46 років. Cолістка ірландського гурту The Cranberries перебувала у Лондоні для здійснення короткого звукозапису. На даний час немає жодної додаткової інформації», – йдеться у заяві.

The Cranberries – ірландська рок-група, створена в 1989 році, здобула світову популярність в 1990-х. Відома такими хітами: «Zombie», «I Will Always», «Ode To My Family» та інші.

У 2003 році учасники оголосили про перерву в їх роботі. У 2003 році О'Ріордан почала сольну кар'єру. Зокрема, вона записала пісні до фільму Мела Гібсона «Страсті Христові». У 2012 році вийшов новий альбом гурту за понад 10 річну перерву під назвою «Roses», у 2017 році гурт випустив альбом «Something Else».

У 2017 році оголосили про початок світового турне.