Співробітник УДО в суді розповів про обставини втечі Януковича

Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича на засіданні 18 січня допитав чинних співробітників Управління державної охорони України щодо обставин втечі Януковича в 2014 році. Один зі свідків, співробітник УДО Віктор Резніченко розповів про обставини втечі Януковича з Києва через Харків до Криму.

За словами Резніченка, 21 лютого 2014 року вдень Янукович приблизно о 22-й годині вилетів двома гелікоптерами зі своєї тодішньої резиденції Межигір’я у невідомому напрямку. Свідок додав, що через декілька годин після цього він отримав розпорядження від керівництва виїхати в складі передової групи до Харкова.

О 10:00 22 лютого співробітники УДО з Києва прибули у Харків у резиденцію, де вже був Янукович. Того ж дня Янукович поїхав до аеропорту Харкова, де чекали два гелікоптери. Через годину польоту екіпажу й пасажирам гелікоптера, де перебував свідок, диспетчер «Украероруху» повідомив, що гелікоптери мають повернутись у Харків за командою Олександра Турчинова, який тоді був головою Верховної Ради, а з 23 лютого став в.о.президента. Натомість гелікоптери полетіли до Донецька. Звідти Янукович виїхали автомобілями у напрямку Криму.

Біля Бердянська автомобілі зупинилися, співробітники УДО разом з Януковичем пересіли в гелікоптери, які, за словами свідка, ймовірно, були російськими. Як заявив Резніченко, це відбувалося в ніч на 23 лютого 2014 року.

За словами свідка, востаннє Януковича він бачив на плацу військової частини у Криму.

Допит свідків з УДО проходив без відео- і фотофіксації за їхнім проханням.

Оболонський райсуд наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

У справі, яку розглядає суд, слідство інкримінує Януковичу три статті Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.