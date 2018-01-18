Скарга на рішення про продовження арешту Сущенка відхилена – адвокат

Московський міський суд відхилив скаргу на рішення про продовження арешту українського журналіста Олександра Сущенка, якого в Росії обвинувачують у шпигунстві, повідомив його адвокат Марк Фейгін у Facebook.

«Скарга на рішення про продовження терміну тримання під вартою Сущенка відхилена», – написав Фейгін.

Московський міський суд 27 листопада продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку до 30 січня.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента інформаційної агенції «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.