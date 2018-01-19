У Раді заблокували підписання закону про реінтеграцію Донбасу

Народні депутати від «Опозиційного блоку» заблокували підписання закону про реінтеграцію Донбасу.

19 січня в парламенті зареєстрували проект постанови про скасування рішення Ради, яка ухвалила проект закону про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.

Ініціаторами постанови є члени фракції «Опозиційного блоку» Юрій Бойко, Олександр Вілкул та Михайло Папієв. Текст документа наразі на сайті Верховної Ради не оприлюднений.

Згідно з регламентом парламенту, голова Ради не має права підписувати законопроект до розгляду проекту постанови про його скасування.

Верховна Рада України 18 січня ухвалила у другому читанні та в цілому закон про реінтеграцію Донбасу.

У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону. У документі також наголошується, що тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості є незаконною і не створює для Росії жодних територіальних прав.

Після анексії Криму навесні 2014 року на частині Донбасу почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків. Москва ці звинувачення відкидає.