Внаслідок атаки на готель в Афганістані загинули 6 українців – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про шістьох загиблих українських громадян внаслідок нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі.

«Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту», – написав він у Twitter.

Як повідомило BBC із посиланням на афганську поліцію, серед загиблих в Intercontinental було 9 українців, один німець, один грек і один громадянин Казахстану. Офіційного підтвердження цього наразі немає.

Як повідомила афганська служба Радіо Свобода «Радіо Вільний Афганістан», угруповання «Талібан» узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей.

20 січня в готелі Intercontinental відбулася перестрілка між нападниками (за різними даними, їх було 4 або 5) та афганськими силами безпеки.

Готель Intercontinental в Кабулі зазнав нападу терористів-смертників у червні 2011 року, тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних осіб.