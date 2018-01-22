Генштаб Британії стурбований зростанням військових приготувань Росії

Великій Британії треба вжити заходів, щоб відповідати військовим можливостям Росії, йдеться в поширеній 22 січня промові начальника Генерального штабу британських військ Ніка Картера.

Звернення, яке Картер оголосить 22 січня, відображає занепокоєння провідних політиків, що заявляють про надмірне скорочення витрат на оборону.

«Наша здатність запобігати загрозам або реагувати на них буде зруйнована, якщо ми не будемо йти в ногу з нашими супротивниками. Швидкість ухвалення рішень, швидкість розгортання і сучасні можливості необхідно збільшити, якщо ми хочемо забезпечити реалістичне стримування», – йдеться в промові.

Картер попереджає, що Британія ризикує ще більше відстати від потенційних супротивників, якщо не збільшить військові витрати. За його словами, зараз час, щоб усунути ці загрози. «Ми не можемо дозволити собі сидіти склавши руки», – додає він.

Генерал Картер також робить акцент на нових можливостях ведення кібервійни, які з’явилися у Росії, і на небезпеки ракет дальнього радіусу дії, які Росія застосувала в Сирії. За його словами, на початку сирійської кампанії військово-космічні війська здійснили 26 ракетних пусків з відстані в 1500 кілометрів.

Раніше консервативний член парламенту Джонні Мерсер, колишній армійський офіцер, висловив стурбованість із приводу готовності країни до оборони після появи повідомлень про те, що збройні сили Великої Британії планували скоротити свою чисельність на 14 тисяч військовослужбовців, дев’ять військових кораблів і 100 вертольотів.

Британія витрачає на оборону два відсотки валового внутрішнього продукту, відповідно до цілей, встановлених членами НАТО.

Міністр оборони Гевін Вільямсон, який обійняв посаду в листопаді, заявив, що огляд оборонних можливостей Британії завершиться «найближчим часом».