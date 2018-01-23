НАЗК внесло припис директору НАБУ Ситнику щодо його заступника Углави

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику стосовно його першого заступника Гізо Углави.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, припис Ситнику стосовно Гізо Углави внесено за результатами перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки.

В агентстві встановили, що у декларації за 2015 рік суб’єкт декларування не відобразив об’єкт нерухомості, який на кінець звітного періоду належав члену його сім’ї на праві власності, а у декларації за 2016 рік зазначив інформацію, що не відповідає дійсності в частині розміру доходу, який нарахований йому у вигляді заробітної плати.

Припис НАЗК є обов'язковим до виконання.

У НАБУ наразі це повідомлення не коментують.

17 січня суд оштрафував директора НАБУ Артема Ситника на 1700 гривень за ненадання документів, запитуваних Національним агентством із запобігання корупції (НАЗК).

НАЗК у листопаді 2017 року направило до Солом’янського райсуду Києва протокол стосовно директора Артема Ситника, у діях якого агентство вбачає адміністративне порушення. За даними агентства, протокол було складено через «невиконання законних вимог» – Артем Ситник відмовив НАЗК у наданні у визначені законодавством терміни «копії документів та інформації, а також надав їх не в повному обсязі, чим учинив адміністративне правопорушення.

Водночас у НАБУ стверджували, що у визначені законом терміни надали відповідь на запит НАЗК і надіслали копії всіх запитуваних документів, також роз’яснили відсутність конфлікту інтересів у описаному НАЗК випадку. Сам Ситник не виключав можливість здійснення тиску на нього і його відомство через антикорупційну діяльність.

НАБУ розслідує кримінальні корупційні правопорушення, підслідними бюро є найвищі посадові особи.