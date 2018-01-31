Суд планує допитати Саакашвілі 13 лютого в справі про розстріл активістів Євромайдану

Святошинський районний суд Києва планує 13 січня допитати колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі в провадженні щодо п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачених у розстрілі активістів Євромайдану у 2014 році в Києві, повідомив суддя Сергій Дячук на засіданні суду 31 січня.

Про допит Саакашвілі просила сторона обвинувачення. Прокуратура вважає, що політик може надати важливі свідчення про розстріл активістів Євромайдану.

«Наприкінці минулого року у суді було вирішено питання про допит двох громадян Грузії, які нібито повідомляли в італійському репортажі про факти вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року. У зв'язку з цим Департаментом спецрозслідувань був допитаний колишній президент Грузії Саакашвілі щодо обставин цього італійського відео і взагалі щодо так званих грузинських снайперів, про яких заявляла сторона захисту», – сказав прокурор Яніс Сімонов.

За його словами, Саакашвілі погодився виступити в суді.

10 січня політик заявляв, що інформація про грузинських снайперів, які нібито розстрілювали активістів Євромайдану, не відповідає дійсності.

У травні 2017 року Святошинський суд розпочав розгляд по суті справи проти п’яти колишніх беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та заподіяння тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу «Беркут» не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.

У лютому 2017 року суд об’єднав кримінальні провадження щодо Маринченка, Тамтури, Янішевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.