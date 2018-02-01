Росія: суд оштрафував «Нову газету» за публікацію статей журналіста, якого хотіли видворити

Басманний районний суд Москви оштрафував російську «Нову газету» за публікацію статей журналіста цього видання Алі Феруза, якого звинувачують в порушенні правил перебування в Росії.

Суд визнав редакцію винною за статтею «незаконне залучення до трудової діяльності іноземного громадянина».

«Нова газета» має намір оскаржити рішення суду.

Громадянин Узбекистану Алі Феруз (справжнє ім’я Худоберді Нурматов) кілька років безуспішно намагався отримати статус біженця в Росії, але отримував відмову від МВС Росії. За словами представника відомства, Феруз не довів наявність загрози для нього в разі повернення до Узбекистану. Однак за даними колег журналіста, родичів і правозахисників, Ферузові в Узбекистані загрожує «смертельна небезпека».

На початку серпня 2017 року журналіст був затриманий в Москві. Його звинуватили в порушенні міграційного законодавства. На початку серпня російський суд призупинив виконання рішення про депортацію Феруза до розгляду скарги журналіста в Європейському суді з прав людини.

Минулого місяця Верховний суд Росії частково задовольнив скаргу Феруза, скасував рішення про його видворення і направив справу на новий розгляд. Засідання Московського міськсуду у справі призначене на 2 лютого.