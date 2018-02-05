Пакистан: невідомі вбили співробітника китайської корабельної компанії

Один співробітник китайської корабельної компанії загинув, ще один поранений унаслідок стрілянини в портовому місті Карачі на півдні Пакистану, повідомляє поліція.

За даними слідчих, співробітники компанії їхали на автомобілі в районі Замзама, коли невідомі відкрили по них вогонь. Вони називають атаку цілеспрямованою. Правоохоронці заявляють, що було принаймні дев’ять пострілів.

Місто Карачі з населенням у 14 мільйонів є найбільшим у Пакистані. Вважається, що в ньому переховуються члени угруповання «Талібан» та інші бойовики.

Присутність Китаю в Пакистані зростає на тлі інвестицій Пекіна в інфраструктурні проекти в цій країні.