Поліція перевіряє дані про побиття чоловіка, засудженого за руйнування пам’ятника Небесній сотні

Поліція перевіряє інформацію про побиття Юрія Чеканова, арештованого за звинуваченням у руйнуванні пам’ятника героям Небесній сотні в Києві, повідомила Радіо Свобода речниця поліції Києва Оксана Блищик.

«Намагаємося перевірити цю інформацію», – сказала Блищик.

5 лютого народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук оприлюднив у Facebook фото людини, ймовірно, у крові.

«Це вандал, який підняв руку на меморіал героям Небесної Сотні! Коли закон не діє, то справедливість відновлюють невідомі патріоти!» – написав Мосійчук.

5 жовтня у центрі Києва 43-річний уродженець Луганська, який приїхав до столиці України з окупованого Криму, розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити.

Як повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало, затриманий назвав свої дії зумисними – «зробив це спеціально, щоб закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей».

23 листопада Печерський районний суд Києва визнав Чеканова винним у «хуліганстві» і засудив його до чотирьох місяців арешту. Термін покарання, згідно з рішенням суду, закінчувався 5 лютого 2018 року.

В лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. Меморіальні плити на честь загиблих встановлені на вулиці Інститутській у Києві.