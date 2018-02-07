Суд у Криму продовжив арешт фігурантів «справи українських диверсантів»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 7 лютого продовжив арешт фігурантів так званої «справи українських диверсантів» Володимиру Дудці й Олексію Бессарабову. Вони залишаться в СІЗО до 8 квітня, повідомляє Кримська правозахисна група.

Як стало відомо правозахисникам, севастопольців доставляли з СІЗО на засідання суду, яке проходило в закритому режимі.

9 листопада 2016 року в анексованому Криму затримали Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку, яких підконтрольні Москві кримські силовики назвали членами «диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України».

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя 10 листопада 2016 року заарештував затриманих. Після цього термін утримання під вартою відносно Штиблікова, Бессарабова і Дудки продовжували кілька разів.

Севастопольський міський суд 16 листопада 2017 року засудив Дмитра Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов до 2014 року працювали військовими експертами в центрі «Номос». Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, в минулому – капітан корабля радіоелектронної розвідки.

У Службі безпеки України заявляли, що затримані в Криму громадяни України не є ані співробітниками служби, ані контактними особами з боку СБУ.