З території Росії стріляли в напрямку українських прикордонників – штаб

З території Росії стріляли в напрямку українських прикордонників, заявили в штабі української воєнної операції на Донбасі.

«Сьогодні близько 12:30 з району населеного пункту Ушаковка (територія Російської Федерації) було здійснено провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався», – заявили в штабі.

Російська сторона наразі інформацію не коментувала.

Населений пункт Ушаковка розташований поблизу кордону з Україною в Ростовській області.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».