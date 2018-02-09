Продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві розпочнеться 15 березня – ФФУ

Продаж квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві розпочнеться 15 березня, повідомляє Федерація футболу України.

У ФФУ зазначають, що вболівальники матимуть можливість подати заявку на придбання квитків від 16:00 15 березня до 15:00 22 березня.

У Федерації футболу підкреслили, що продаж квитків здійснюватимуть винятково через офіційний сайт УЄФА.

«Щоб придбати квиток, потрібно зареєструватися на uefa.com, подати заявку, в якій слід вказати, перепустки якої категорії вас цікавлять (одна людина претендуватиме максимум на два квитки), і відзначити, чи згодні ви взяти участь у розіграші квитків дорожчої або дешевшої категорії, якщо обраних у наявності немає. Далі необхідно вказати номер банківської карти, з якої, в разі виграшу, будуть списані кошти», – пояснили в ФФУ.

В організації додали, що ціни на квитки будуть оприлюднені в день відкриття вікна для подачі заявок. Якщо попит на квитки в певній категорії перевищуватиме пропозицію, заявки будуть розіграні за допомогою лотереї.

Фінал Ліги чемпіонів 2018 року відбудеться на стадіоні «Олімпійський» у Києві 26 травня.