Шульц заявив, що відмовляється увійти до нового складу уряду Німеччини

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини, екс-голова Європейського парламенту Мартін Шульц заявив, що відмовляється увійти до нового складу німецького уряду.

«Я відмовляюся приєднатися до федерального уряду. Сподіваюся, що наслідком цього стане завершення дебатів у СДП. Ми всі проводимо політику для людей у цій країні. Мої особисті амбіції стоять нижче, ніж інтереси партії», – написав Шульц у Twitter.

Очікувалося, що політик стане міністром закордонних справ у новому уряді.

Уже понад чотири місяці після виборів до Бундестагу 24 вересня 2017 року Німеччині живе в очікуванні нового, четвертого уряду Анґели Меркель. Спроба блоку партій ХДС/ХСС сформувати уряд у коаліції з партією Союз-90 / «Зелені» і Вільними демократами не вдалася, і тоді соціал-демократи, які після виборів до Бундестагу заявляли, що йдуть в опозицію, погодилися на переговори.

7 лютого представники Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів, а також Соціал-демократичної партії Німеччини домовилися про формування коаліції.