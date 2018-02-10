Олімпіада-2018: Німеччина очолила медальний залік

За результатами змагального дня 10 лютого Німеччина очолила медальний залік зимової Олімпіади в південнокорейському Пхьончхані.

Німецька збірна має дві золоті медалі: першу з них виграла біатлоністка Лаура Дальмайер в спринті на 7,5 кілометра, а другу – Андреас Веллінгер, який посів перше місце в стрибках на лижах з нормального трампліна.

Другими в загальнокомандному медальному заліку йдуть Нідерланди (одне «золото», два «срібла», одна «бронза»). Третє місце ділять Південна Корея і Швеція (по одному «золоту»).

Церемонія відкриття Олімпіади відбулася 9 лютого. Змагання триватимуть до 25 лютого.