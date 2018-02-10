Помер філософ Мирослав Попович

Учасник ініціативи «Першого грудня», філософ Мирослав Попович помер, повідомив проректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров у Facebook.

«Відійшов у засвіти філософ, мисленник, людина, моральний авторитет Мирослав Володимирович Попович. Це велика втрата для України. Хай покоїться з миром! Світла пам’ять достойному вчителю!» – написав Бугров.

Про смерть Поповича також повідомив генеральний директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

«Щойно повідомили, що з нами більше немає Мирослава Володимировича Поповича», – написав Красовицький.

Професор, доктор філософських наук Попович народився 12 квітня 1930 року. Був одним із учасників ініціативи «Першого грудня», директором Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.

В академії наук зазначають, що наукові праці Поповича присвячені проблемам логіки, методології та філософії науки, філософії й історії культури.

Згідно з інформацією на сайті НАН, він вивчав проблеми свободи і прав людини, становлення відкритого суспільства, формування ідеології та ідейно-політичних засад державотворення, стану суспільної свідомості в посткомуністичній Україні, особливостей української нації і національної ментальності, шляхів гармонізації міжнаціональних та міжетнічних відносин, місця України в європейській спільноті.