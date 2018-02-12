Порошенко звільнив Романова з посади директора «Укроборонпрому»

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Романа Романова з посади директора держконцерну «Укроборонпром». Про це йдеться в указі №26/2018, оприлюдненому на сайті президента.

За кілька годин до цього на сайті «Укроборонпрому» з’явилася заява Романа Романова про відставку.

«Я вирішив залишити свою посаду голови ДК «Укроборонпром». Заяву про це я написав ще в минулому році, сподіваюся, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення», – йдеться в заяві Романова, оприлюдненій на сайті підприємства.

Романов був керівником «Укроборонпрому» від липня 2014 року.

31 січня Кабінет міністрів України направив клопотання президенту України Петру Порошенку про звільнення глави «Укроборнпрому» Романа Романова.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у грудні минулого року закликав Романа Романова подати у відставку через проблеми із виплатою заробітних плат на низці підприємств, що входять до концерну, зокрема на Миколаївському судноремонтному заводі.

Пізніше керівник «Укроборонпрому» Роман Романов заявив, що концерн неодноразово звертався до Кабміну з пропозиціями щодо вирішення проблем держпідприємства «Миколаївський суднобудівний завод».

За інформацією на сайті «Укроборонпрому», концерн об’єднує понад 100 підприємств-учасників у п’яти основних галузях оборонної промисловості, зокрема в розробці й виготовленні озброєння і техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.