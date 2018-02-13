Глава МЗС Нідерландів подав у відставку після зізнання про брехню щодо зустрічі з Путіним

Міністр закордонних справ Нідерландів Галбе Зейльстра подав у відставку після зізнання, що він збрехав, що особисто чув, коли російський президент Володимир Путін говорив про плани створення «Великої Росії» у 2006 році.

Зейльстра зазначив, що його авторитет був настільки постраждав, що неможливо продовжувати працювати на своїй посаді.

Зейльстра раніше заявив, що взяв участь у зустрічі 2006 року, коли Путін сказав, що вважає Білорусь, Україну та країни Балтії частиною «Великої Росії».

12 лютого Зейльстра визнав, що не був присутній на цій зустрічі, але почув історію від когось. Він сказав, що вважає висловлювання Путіна настільки геополітично важливими, що публічно говорив про них.