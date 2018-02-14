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14 Лютий 2018, Київ 22:02
Новини | Політика

Наступне засідання Контактної групи в Мінську заплановане на 28 лютого – речинця Кучми

Леонід Кучма

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську заплановане на 28 лютого, заявила Дарина Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми, у коментарі «Українським новинам».

«Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 28 лютого», – повідомила Оліфер.

14 лютого член гуманітарної підгрупи ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що засідання її підгрупи завершилося безрезультатно через «деструктивну позицію» підтримуваних Росією бойовиків.

За її словами, сепаратисти блокують відкриття КПВВ «Золоте», не погоджуються на створення механізму з пошуку зниклих безвісти за їх участю та МКЧХ і не відповідають на українську пропозицію щодо списків заручників.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».

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