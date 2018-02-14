Засідання гуманітарної підгрупи в Мінську завершилося безрезультатно – Геращенко

Засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, яке відбувалося в Мінську, завершилося безрезультатно через «деструктивну позицію» підтримуваних Росією бойовиків, заявила член підгрупи, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

«Вони блокують відкриття КПВВ «Золоте», росіяни не погоджуються на створення механізму з пошуку зниклих безвісти за їх участю та МКЧХ, досі немає ясної відповіді на українську пропозицію по списках заручників, натомість ОРДЛО намагається прив’язати звільнення заручників до питання амністії (стара їхня тактика пов’язувати два різні питання)», – написала Геращенко.

За її словами, українська сторона ще раз заявила про готовність продовжити процес звільнення заручників і передати Росії засуджених за злочини перед Україною російських громадян в обмін на українців, засуджених у Росії за політичними мотивами.

Вона додала, що українські представники «висловили нерозуміння того дивного факту», що координатор ОБСЄ Тоні Фріш у Москві мав зустріч із радником президента Росії Владиславом Сурковим, однак не поінформував про це переговорників у Мінську.

Геращенко заявила, що Фріш перед цим відмовився відвідати в старобельському СІЗО російського військового Василя Агєєва, «мовляв, це були б політичні відвідини».

«Ми наполягаємо на неупередженому і незалежному підході координаторів до їх роботи, неприпустимості кулуарщини і вирішенні всіх питань в тристоронньому, а не двосторонньому форматі», – зазначила віце-спікер Ради.

Вона додала, що представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма заявив про «неприпустимість збройних провокацій» з боку бойовиків і навів як приклад «факт провокаційної стрілянини» в бік України зі сторони російського населеного пункту Ушаковка.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Москву в підтримці сепаратистів. Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що на Донбасі можуть бути лише російські «добровольці».