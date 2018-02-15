У мерії Одеси заявляють, що місцева «Муніципальна варта» не брала участі в подіях біля суду в Києві

Співробітники комунальної установи «Муніципальна варта» не брали участь в подіях біля Солом’янського райсуду в Києві, де 15 лютого обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і де сталися сутички між праворадикалами і невідомими чоловіками у чорному, які виглядали як «тітушки», а також між праворадикалами і правоохоронцями.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав Микола Покровський, який є прес-секретарем заступника міського голови Одеси Андрія Котляра.

«О 17:45 на Думській площі зібрався 71 співробітник КУ «Муніципальна варта». 126 на даний момент перебувають на чергуваннях (райадміністрації, департаменти, парки, узбережжя, пости в центрі міста та таке інше). 197 охоронців плюс 28 представників адміністративного складу – всі в Одесі і, повторюся, в київських подіях сьогодні участі не брали», – написав Покровський.

Він оприлюднив фото, на якому видно, що поблизу будівлі одеської мерії на Думській площі вишикувалися люди в камуфляжі.

Наприкінці 2017 року рішенням сесії Одеської міської ради комунальне підприємство «Муніципальна охорона» було перетворено на установу під назвою «Муніципальна варта». Як було заявлено, її метою є «здійснення заходів з охорони майна територіальної громади, забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я посадових осіб Одеської міської ради та її виконавчих органів під час виконання ними службових обов’язків, сприяння правоохоронним органам в сфері здійснення охоронної діяльності».

15 лютого Солом’янський районний суд не задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту мера Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова відпустили на поруки під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»).

На п’ятницю, 16 лютого запланована чергова сесія Одеської міської ради. Наразі невідомо, чи візьме в ній участь мер Геннадій Труханов.

Зі свого боку громадські активісти та представники низки політичних партій анонсували проведення 16 лютого на Думській площі біля мерії мирного зібрання «Одеса без Труханова», під час якого вимагатимуть відставки міського голови і депутатів.