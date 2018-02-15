Через сутички під Солом’янським районним судом затримані 36 людей – поліція

Через сутички під Солом’янським районним судом Києва затримані 36 людей, повідомив голова поліції Києва Андрій Крищенко. Його коментар оприлюднила прес-служба МВС України у Facebook.

«Загалом до районного управління доставлені 36 людей... Діям кожного буде надана правова оцінка. Одночасно поліція здійснює патрулювання в центральній частині міста, вулиця Грушевського, Маріїнський парк, площа Конституції. Під час патрулювання було затримано особу, у ході поверхневої перевірки якої знайдено пістолет із стертими номерами. Цю зброю вилучено, буде встановлено, є вона вогнепальною чи ні», – сказав Крищенко.

15 лютого біля Солом’янського районного суду Києва, який розглядав запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, сталися сутички між праворадикалами і невідомими чоловіками в чорному, які виглядають як «тітушки», а також між праворадикалами і правоохоронцями.

За даними кореспондента Радіо Свобода, під час розгляду справи біля і всередині суду зібралися понад сотня невідомих чоловіків у чорному.

Пізніше до будівлі суду прийшли представники праворадикальних організацій, зокрема «Нацдружин», «С14». Між ними і людьми в чорному виникли сутички, які згодом припинилися.

Раніше поліція повідомляла, що до управлінь поліції через сутички біля Солом'янського районного суду затримали близько 30 людей.

Після цього один із представників праворадикалів намагався зайти в будівлю суду, поліція хотіла перевірити його речі, він протестував і почалася штовханина.

Суд відпустив мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в зловживанні службовим становищем, на поруки народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Дмитра Голубова.