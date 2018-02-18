Чехія: у Празі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні

У столиці Чехії Празі вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні, повідомляє посольство України в цій державі на своїй сторінці у Facebook.

«На Староміській площі Праги відбувся пам’ятний мітинг, на якому виступив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. Учасники акції запустили у празьке небо символічні білі кульки з портретами Героїв Небесної cотні», – розповіли в посольстві.

У представництві України в Чехії додали, що настоятель греко-католицької церкви Святого Климентія отець Василь Сливоцький відслужив на Ольшанському кладовищі Праги біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні панахиду за загиблими.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.