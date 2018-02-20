Росія: суд у Москві заарештував директора фонду Навального на 10 діб

Суд в Москві заарештував на 10 діб директора пов’язаного з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним «Фонду боротьби з корупцією» Романа Рубанова.

Симоновський райсуд у російській столиці визнав Рубанова винним в організації несанкціонованого мітингу минулого місяця. Сам Рубанов після винесення рішення суду заявив, що «все почув, але нічого не зрозумів».

Ввечері 19 лютого з’явилася інформація про те, що Романа Рубанова затримали в московському аеропорту Шереметьєво за підозрою в організації акції на підтримку «страйку виборців» 28 січня. Того дня прихильники Навального по всій країні організували демонстрації, протестуючи проти відмови ЦВК зареєструвати опозиціонера кандидатом в президенти Росії. Активісти також вийшли на вулиці на заклик Навального бойкотувати голосування 18 березня.