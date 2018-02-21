Суд у справі Януковича дозволив допитати Порошенка через відеоконференцію

Оболонський районний суд Києва, який розглядає справу про обвинувачення у державній зраді екс-президента Віктора Януковича, дозволив допитати президента України Петра Порошенка у режимі відеоконференції. Таке рішення суд ухвалив 21 лютого на клопотання сторони обвинувачення.

Головуючий у справі Владислав Дев’ятко пояснив, що закон дозволяє допитувати в режимі відеоконференції учасників процесу в разі неможливості безпосередньої їх участі з поважних причин чи необхідності гарантування безпеки осіб.

«Для суду не принципово, в якому форматі буде проведений допит, для суду принципово, щоб сторона обвинувачення і сторона захисту мали можливість реалізувати своє право і поставити питання даному свідку», – оголосив суддя.

При цьому представники прокуратури попередили, що президент України 21 лютого має міжнародні зустрічі і телефонні переговори, зокрема із міністром закордонних справ Данії і заступником держсекретаря США, тому сторона обвинувачення клопотатиме про технічні перерви в допиті для проведення цих заходів.

Захист Януковича у відповідь закликав перенести допит Порошенка на інший час, коли він не матиме запланованих зустрічей. За словами адвоката Віталія Сердюка, захист Януковича має до президента України близько 200 питань. Суддя запевнив, що захисники зможуть поставити всі питання, які їх цікавлять, і оголосив 15-хвилинну перерву в засіданні.

Допит Петра Порошенка запланований на 14:00.

Перед ним суд допитає постійного представника України при ООН Володимира Єльченка як свідка обвинувачення.

18 лютого Порошенко оголосив про свою участь в судовому засіданні з розгляду кримінального провадження стосовно звинувачень у державній зраді колишнього президента Януковича.

У лютому 2014 року Порошенко як народний депутат України прилетів до Криму, щоб провести переговори з депутатами кримського парламенту. На виході з аеропорту Сімферополя збройні «бійці самооборони» намагалися заблокувати вихід помічникам Порошенко, але спроба не вдалася. Пізніше майбутній президент України попрямував до Верховної Ради АРК.

Оболонський районний суд в кінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Події на Майдані розслідуються в окремому провадженні.

Екс-президент України Віктор Янукович, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, всі звинувачення спростовує.