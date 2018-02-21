Суд ЄС постановив скасувати санкції проти Сергія Клюєва

Суд Європейського союзу анулював рішення Ради ЄС від березня 2017 року про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва і які діють до березня цього року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, водночас суд вирішив, що санкції можуть залишатися чинними до закінчення терміну оскарження, який, за словами судді, становить понад два місяці. У цей час Рада ЄС перевірить обґрунтованість того, що Клюєв потрапив до «чорного списку» і що він справді підпадає під критерії осіб, на яких накладаються такі санкції.

По-друге, суд ЄС визнав можливість того, що інформація, надана Раді Європейського союзу Києвом може бути необґрунтованою і тим чи іншим способом призвести до ухвалення неадекватних рішень.

Натомість, тих фактів, які були надані на сьогодні, на думку суду, недостатньо для подальшого утримування санкцій.

Суд також залишає чинними рішення першого розгляду скарги Сергія Клюєва, яким були анульовані санкції від жовтня 2015 і березня 2016 років.

Продовжені Радою ЄС у березні 2017 року санкції проти Сергія Клюєва діють до 6 березня 2018 року.

Обмеження можуть накладатися на особу, яку «ідентифікували, як відповідальну за незаконне привласнення державних коштів», зауважив суд ЄС, але достатніх доказів цього у стосунку до Сергія Клюєва не було надано.

Народний депутат Сергій Клюєв від червня 2015 року перебуває в розшуку СБУ. У грудні 2015-го до Верховної Ради України надійшло подання тодішнього генерального прокурора України Віктора Шокіна на затримання й арешт народного депутата Сергія Клюєва. За даними прокуратури, подання пов’язане з «незаконними діями Клюєва, спрямованими на незаконне заволодіння «Межигір’ям» та подальше його утримання під час президенства Януковича».

Напередодні Радіо Свобода стало відомо, що дипломати Європейського союзу мають намір продовжити дію санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича, але виключити зі списку двох його соратників – депутата-втікача Сергія Клюєва і екс-міністра юстиції Олену Лукаш.

Як заявляють дипломати, санкції щодо решти 13 осіб у списку 21 лютого будуть продовжені ще на рік. Серед цих 13 осіб – Янукович, його син Олександр, колишній прем’єр Микола Азаров, екс-віце-прем’єр Сергій Арбузов, а також брат Сергія Клюєва Андрій, який був головою адміністрації Януковича.

Ці санкції – заборона на в’їзд до ЄС і замороження активів на території Євросоюзу – були запроваджені навесні 2014 року проти осіб, яких у Євросоюзі вважають відповідальними за дестабілізацію становища в Україні, і відтоді кілька разів переглянуті і продовжені. Дехто з підсанкційних намагався оскаржувати їх у Європейському суді, але там щоразу вирішували, що чинні санкції запроваджені законно (хоча в кількох випадках заднім числом визнавали незаконність цих санкцій у період весни 2014 – весни 2015 років).