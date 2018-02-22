Суд у Києві розглядає відсторонення від посади мера Одеси Геннадія Труханова (трансляція)

Солом’янський районний суд Києва 22 лютого розглядає позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію засідання суду.

15 лютого Солом’янський районний суд не задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту мера Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова відпустили на поруки під особисту поруку народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»).

Павла Вугельмана суд також відпустив на поруки народних депутатів – Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошніченка з фракції партії «Опозиційний блок». САП просила суд обрати для Вугельмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 30 мільйонів гривень застави.

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Труханов заявив, що не має наміру «ховатися від слідства».

За день до цього, 13 лютого, детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі і чинному меру, ще трьох людей затримали у справі, в якій фігурує Труханов.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.