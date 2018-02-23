Голова МЗС Британії закликає до єдності Заходу в неприйнятті анексії Криму

Країни Заходу повинні протистояти агресивним діям Росії проти України «виважено і рішуче» у зв’язку з порушенням українського суверенітету і територіальної цілісності, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон в статті, присвяченій четвертій річниці анексії Криму.

Джонсон наголосив, що зміна кордонів й анексія територій за допомогою сили суперечать як міжнародному праву, так і взятих на себе Росією зобов’язань.

Санкції, запроваджені проти Росії у зв’язку з анексією Криму, повинні залишатися в силі доти, поки регіон перебуває під контролем Кремля, написав міністр у статті, датованій 22 лютого.

Джонсон також підкреслив, що Росія як і раніше використовує своїх військових і танки в конфлікті на Донбасі. Він нагадав і про загибель 298 людей, у тому числі 10 громадян Британії, під час катастрофи «Боїнга», збитого над Донбасом, як пише Джонсон, «російською ракетою».

Голова МЗС Британії додав, що неприйняття анексії Криму не означає, що з Росією потрібно порвати усі зв’язки. «Між діалогом і політикою стримування немає протиріччя» – вважає британський міністр.

Відносини між Лондоном і Москвою погіршилися через розбіжності в оцінках ситуації в Україні та Сирії, а також через заяву про втручання Росії у внутрішню політику в Європі і США. Росія заперечує ці звинувачення.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.