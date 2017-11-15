Лондон може протидіяти Росії, виявляючи джерела «брудних грошей» – Олівер Баллоґ

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступила з жорсткою критикою Росії, звинувативши Москву в агресивності щодо сусідів та підривній діяльності щодо Заходу. Захоплення території в України, кібершпіонаж і втручання у вибори – серед головних звинувачень, що пролунали з Лондона.

Британські урядовці й раніше критикували Москву, але промова Терези Мей була програмною і сконцентрувала найдошкульніші закиди стосовно того, що в останні роки робить президент Росії Володимир Путін.

Нелегальна анексія Криму Росією стала першим від Другої світової війни випадком у Європі, коли одна країна силою забрала територію від іншої

«Нелегальна анексія Криму Росією стала першим від Другої світової війни випадком у Європі, коли одна суверенна країна силою забрала територію від іншої. Відтоді Росія збурила конфлікт на Донбасі, неодноразово порушувала повітряний простір кількох європейських країн та почала тривалу кампанію кібершпіонажу і підривної діяльності. Це включає втручання у вибори та вламування у комп’ютерні системи Міністерства оборони Данії, німецького Бундестагу та багато іншого. Вона прагне використовувати інформацію як зброю», – заявила Тереза Мей.

Глава британського уряду також зупинилася на використанні інструментів інформаційної війни, заявивши, що Росія «використовує контрольовані державою ЗМІ для поширення фальшивих повідомлень та змонтованих зображень, намагаючись посіяти розкол на Заході та підірвати наші інституції».

Мей проголосила, що на Заході бачать усе, що робить Росія і протидіятимуть тим зусиллям.

Щоб Москва не могла досягти своїх злісних намірів, Тереза Мей пообіцяла, що Велика Британія і після виходу з Європейського союзу буде зберігати якомога тісніші зв’язки з європейськими партнерами у галузі безпеки.

З боку Британії, яка має одну з найпотужніших армій у Європі та розгалужену систему розвідувальних служб, це немало.

«Брудні гроші» та сили за ними

Тим часом в інтерв’ю Радіо Свобода лондонський публіцист Олівер Баллоґ, який готує до виходу в світ книгу про відмивання грошей та проблему міжнародної корупції, звертає на фінансові важелі впливу на режим Путіна.

Він каже, що Заходові загрожують величезні «брудні гроші» та сили, які стоять за тими грошима.

Я вважаю загрозою «брудні гроші», тіньові, гроші. Загрозою для них є об’єднання західних країн і вироблення послідовних правил, які би викривали ті гроші

«Я думаю, що Росія – частина великої загрози. І, на мою думку, загроза не лише в Росії. Я вважаю загрозою «брудні гроші», тіньові, приховані гроші. Кожного року крадуть величезну суму грошей – можливо, трильйон доларів, які наводнюють глобальну фінансову систему. Власники тих грошей хочуть залишатися в тіні. Загрозою для тих грошей є об’єднання західних країн і вироблення послідовних правил, які би викривали ті гроші», – сказав публіцист.

На думку Олівера Баллоґа, очищення міжнародної системи було б великим ударом для Путіна і зменшило б вразливість західних країн.

Саме незадоволеною частиною суспільства легко маніпулювати, наприклад, фальшивими новинами, каже він.

Тим часом Тереза Мей пропонує і Путіну вихід, закликаючи його стати на інший шлях.

Імовірно, з такою пропозицією до Москви наступного місяця планує їхати міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. Це буде перша така поїздка за багато років.